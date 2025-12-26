Новый год — 2026
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане

Орсини: Киев хочет обмануть Трампа путем проведения выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. По его словам, с этой целью они развивают тему выборов на Украине, на самом деле надеясь получить перемирие на фронте.

Это просто блеф, чтобы Зеленский и его (покровители. — NEWS.ru) из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так, — пояснил он.

Аналитик уверен, что Зеленский не хочет мирного урегулирования, на самом деле он пытается тянуть время. Для этого ему и необходимо временное прекращение огня, отметил он.

Ранее первый вице-спикер Рады и председатель партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что в пятницу, 26 декабря, в Верховной раде пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов в стране. Он уточнил, что мероприятие также затронет организацию референдумов. В рабочей группе по подготовке будут около 60 человек.

До этого президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, говорил о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

