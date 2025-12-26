Новый год — 2026
Названа дата заседания по подготовке выборов в Верховной раде

В Верховной раде 26 декабря состоится заседание по подготовке выборов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В пятницу, 26 декабря, в Верховной раде пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов в стране, рассказал первый вице-спикер Рады и председатель партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, мероприятие также затронет организацию референдумов, передает украинское агентство УНИАН.

Завтра состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период, — отметил он.

Парламентарий уточнил, что в рабочей группе по подготовке будут около 60 человек. Имена при этом он не перечислил.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, говорил о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

Тем временем Владимир Зеленский возглавил антирейтинг возможных кандидатов на будущих выборах, как выяснил портал Socis. Согласно опросу, более 22% граждан заявили, что ни при каких условиях не поддержат его. На втором месте оказался бывший президент Петр Порошенко, за которого не стали бы голосовать 21,8% респондентов.

