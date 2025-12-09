Зеленский ответил на слова Трампа о выборах Зеленский заявил, что всегда готов к выборам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов в стране. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время, передает La Repubblica.

Я всегда готов, — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киеву не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь конфликтом с Россией.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.