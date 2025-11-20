Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

Американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного, — допустил военачальник.

По мнению Алаудинова, западные спонсоры будут пытаться переформатировать украинские войска, так как «у них все сыпется». Он также предположил, что министр обороны Рустем Умеров может дать показания против Зеленского, находясь под защитой в США.

Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине. Как заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, его кандидатура рассматривается как одна из возможных на фоне растущих требований о политической перезагрузке в Киеве.