18 ноября 2025 в 15:01

Экс-нардеп ответил, кто может возглавить кризисное правительство на Украине

Экс-нардеп Олейник: Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, эта кандидатура рассматривается как одна из возможных на фоне растущих требований о политической перезагрузке в Киеве.

Те, кто понял, что режим на Украине начал шататься, выступают против Зеленского. Его отставка — сложная процедура. Депутаты понимают, что политического будущего нет, нечего держаться за тонущего президента. На этом фоне они требуют восстановить Конституцию и реальный политический режим, то есть парламентско-президентскую форму власти и создать кризисное правительство. Во главе хочет быть Петр Порошенко (экс-лидер Украины. — NEWS.ru) или Виталий Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru), тут как договорятся. Может быть, вернут из Великобритании Залужного — это единственная должность, на которую можно его провести, — пояснил Олейник.

По его словам, глава офиса президента Украины Андрей Ермак не имеет официального статуса по Конституции. Экс-депутат Рады добавил, что обсуждения отставки Ермака лишены практического смысла, так как его увольнение является простой административной процедурой для Зеленского.

Ермак и Зеленский — одно целое. Не случайно Национальное антикоррупционное бюро страны дало украинскому лидеру позывной «Малыш», а главе его офиса — «Алла Борисовна». Они как сиамские близнецы, их невозможно разделить, только хирургическим путем, то есть, причиняя боль другому. Ермак никем не является ни по Конституции, ни по закону. Должность назначена указом президента. То есть Зеленскому не надо это пропускать через парламент или делать предварительные обращения. Можно просто уволить главу офиса, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет смещать Ермака с поста главы своего офиса, так как это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти. По словам источника, в настоящее время именно глава офиса президента занимает ключевое положение во всей системе украинской власти.

