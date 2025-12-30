«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине Дотком: Залужного отправят на Украину для временного перемирия с Россией

Британская разведка MI6 готовит бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного к отправке в Киев, чтобы он «взял власть в свои руки», заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X. По его словам, задача Залужного — заключить временное перемирие с Россией, чтобы подготовить страну к новому конфликту, который планируется начать после окончания срока президента США Дональда Трампа.

Внимание: [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа, — написал Дотком.

Бизнесмен обратил внимание, что российская сторона ни в коем случае не должна доверять Залужному и признавать его украинским лидером. Дотком подчеркнул, что бывший главком ВСУ — марионетка в руках британских спецслужб.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.