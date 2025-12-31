Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 07:00

Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири

Профессор Каганов: тур на плато Путорана с гидом составит от 120 тыс. рублей

Путоранский заповедник в Красноярском крае Путоранский заповедник в Красноярском крае Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Стоимость тура на плато Путорана в Красноярском крае с экскурсоводом начинается от 120 тыс. рублей, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве России Вениамин Каганов. По его словам, самостоятельное путешествие позволит сократить расходы вдвое.

Тундра Красноярского края считается эталоном царства многолетней мерзлоты. Туристы особенно любят посещать плато Путорана — «затерянный мир» Сибири, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цены здесь варьируются от спартанских до эксклюзивных. Самостоятельное путешествие обойдется в 60–80 тыс. рублей на человека. Стоимость группового тура с гидом на 7–10 дней составит 120–250 тыс. рублей. Индивидуальные программы оцениваются от 400 тыс. рублей, — поделился Каганов.

Он подчеркнул, что это не типичная тундра, а территория с величественными столовыми горами, глубокими каньонами и многочисленными водопадами. Тальниковый водопад, по словам Каганова, является одним из самых высоких в стране, и туристы приезжают сюда, чтобы заняться треккингом, сплавами и запечатлеть красоту дикой природы. Профессор также отметил, что большой Арктический заповедник является самым крупным в Евразии, а Таймырский — известен самым большим стадом диких северных оленей в мире.

Озеро Лама — жемчужина плато Путорана. Его глубина достигает 300 м, а протяженность — около 80 км. Идеально для рыбалки и байдарочных походов. Таймырский краеведческий музей в Дудинке будет хорошим началом для понимания специфики края. В условиях мерзлоты железных дорог не строят — дорого и небезопасно. Поэтому добраться в эти края можно только воздушным или речным транспортом. В короткую навигацию, с июня по сентябрь, из Дудинки ходят теплоходы и катера по Енисею и к плато Путорана, — добавил Каганов.

Эксперт указал, что вертолет — единственный способ добраться до центральной части плато Путорана. Зимой, по словам профессора, можно отправиться в экспедицию на снегоходах по зимникам и замерзшим рекам. Каганов заключил, что питание в тундре — важная часть путешествия, поэтому истинные ценители местной кухни обязательно должны попробовать строганину, оленину и суп из оленьей крови с кусочками мяса и мукой.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что поездка на горнолыжный курорт в Сочи после январских праздников может оказаться дешевле, чем в разгар новогодних каникул. По его словам, путешествие во второй половине января 2026 года позволит существенно сэкономить.

