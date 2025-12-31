На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год

«Гранатовый браслет» — не только произведение русской литературы, но и потрясающий салат. NEWS.ru предлагает рецепт на Новый год.

Для приготовления вам понадобится: отварное куриное филе, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 4 отварных яйца, 1 луковица, крупный гранат и майонез. Все твердые компоненты (кроме граната) нужно натереть на крупной терке по отдельности. Лук следует мелко нарезать и обдать кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.

Сборка салата «Гранатовый браслет» происходит слоями. В центре блюда нужно поставить стакан, чтобы получилась форма кольца. Первым слоем укладывается картофель, который смазывается майонезом. Далее идет слой курицы и снова майонез. После этого распределяется лук, затем яйца и майонез. Последним основным слоем гранатового салата будет морковь.

Готовый салат необходимо плотно обсыпать зернами граната. Перед подачей дайте блюду постоять в холодильнике пару часов для пропитки.