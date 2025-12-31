Новый год — 2026
Упрощенная версия селедки под шубой в лаваше: этот рулет останется вкусным даже 1 января

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы устали от долгой сборки многослойного салата «Селедка под шубой» или у вас просто остались ингредиенты, приготовьте его упрощенную версию в лаваше. Этот рулет останется вкусным даже 1 января!

Вкус — это знакомая и любимая гармония сладковатой свеклы и соленой, ароматной сельди в удобном формате. Это блюдо станет вашей новой традицией! Его главные преимущества: скорость и то, что он отлично хранится и даже становится вкуснее на следующий день, что идеально для утра 1 января.

Вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 2 средние вареные свеклы, 200 г филе слабосоленой сельди, 3–4 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Смешайте тертую свеклу с майонезом до состояния пластичной пасты — это ваша намазка. Равномерно распределите свекольную массу по всей поверхности лаваша, оставляя свободными 2–3 см с одного края. Сверху аккуратно выложите слой нарезанной селедки. Плотно сверните лаваш в рулет, начиная с края, противоположного свободному. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин.

