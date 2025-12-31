Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам

Когда на столе уже стоят салаты и горячее, именно бутерброды становятся теми самыми закусками, к которым гости тянутся снова и снова. Бутерброды быстро готовятся, красиво выглядят и отлично подходят к любым напиткам. В этой подборке — удачные, небанальные варианты, которые легко впишутся в новогоднее меню.

1. С копченой куриной грудкой и плавленым сыром. Пшеничный батон обжаривают до золотистой корочки. Вареные яйца и плавленый сыр натирают, смешивают с майонезом, чесноком и зерновой горчицей. Получившуюся намазку выкладывают на хлеб, сверху добавляют ломтики копченой куриной грудки и помидоры черри. Перед подачей украшают свежей петрушкой.

2. С печенью трески и авокадо. Мягкий творог соединяют с пюре из авокадо, добавляют лимонный сок, соль и черный молотый перец. Массу намазывают на ломтики черного хлеба, сверху выкладывают печень трески и украшают свежей зеленью. Вкус получается нежным и очень гармоничным.

3. С сельдью, авокадо и зеленым яблоком. Отварные яйца мелко нарезают, добавляют кубики авокадо и зеленого яблока, рубленый зеленый лук и укроп. Заправляют смесью майонеза и натурального йогурта, приправляют черным перцем. Массу выкладывают на черный хлеб или батон и дополняют кусочками слабосоленой сельди.

4. С крабовыми палочками и фетой. Крабовые палочки нарезают мелкими кусочками, смешивают с раскрошенной фетой и нарезанными маслинами, приправляют черным перцем. Намазку выкладывают на ломтики батона и украшают свежей петрушкой — просто, ярко и очень по-праздничному.

