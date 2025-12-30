Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:55

Классический рецепт бутербродов со шпротами — так делали в 90-х, и это самый вкусный вариант

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть закуски, которые не нуждаются в модных версиях, — они идеальны уже много лет. Эти классические бутерброды со шпротами именно такие: простые, ароматные и до боли знакомые. В 90-е их готовили на праздники и просто к чаю, и именно сочетание яйца, чеснока и шпрот делало вкус по-настоящему домашним и незабываемым.

Ингредиенты: багет, яйца вареные (3 шт.), майонез (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), сушеный укроп (0,5 ч. л.), маринованные огурчики, свежий помидор, шпроты, свежий укроп для подачи.

Приготовление: яйца отваривают вкрутую, очищают и натирают на мелкой терке, добавляют майонез, пропущенный через пресс чеснок и сушеный укроп, тщательно перемешивают до однородной намазки, багет нарезают ломтиками и при желании слегка подсушивают, каждый кусочек щедро смазывают яично-чесночной смесью, сверху выкладывают шпроты, украшают тонкими ломтиками маринованных огурцов и свежего помидора, а перед подачей посыпают свежим укропом.

Ранее мы готовили закуску-пятиминутку с сырными крекерами. Под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно.

