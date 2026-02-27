Золотистые рулетики из печени пеку постоянно: блинчики с сочной начинкой — вкуснейшая закуска

Если обычная печень кажется скучной, приготовьте из нее тонкие блинчики с ароматной начинкой. Блюдо получается сытным, мягким и очень эффектным в подаче — подойдет и для ужина, и для праздничного стола. Получается нежная, сочная и очень домашняя закуска. В печени масса пользы и такой способ помогает сделать ее необычайно вкусной.
Ингредиенты:
- Печень куриная — 500 г
- Мука — 3 ст. л.
- Молоко — 200 мл
- Яйца — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Для начинки:
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Яйца вареные — 8 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Огурцы соленые — 3 шт.
- Зеленый лук — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Печень измельчите блендером до однородной массы. Добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец, перемешайте до консистенции жидкого теста. Испеките тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Вареные яйца и соленые огурцы мелко нарежьте, соедините с овощами, добавьте сметану и зеленый лук, приправьте по вкусу. На каждый блинчик выложите начинку, сверните рулетом и дайте немного пропитаться.
