Золотистые рулетики из печени пеку постоянно: блинчики с сочной начинкой — вкуснейшая закуска

Если обычная печень кажется скучной, приготовьте из нее тонкие блинчики с ароматной начинкой. Блюдо получается сытным, мягким и очень эффектным в подаче — подойдет и для ужина, и для праздничного стола. Получается нежная, сочная и очень домашняя закуска. В печени масса пользы и такой способ помогает сделать ее необычайно вкусной.

Ингредиенты:

Печень куриная — 500 г

Мука — 3 ст. л.

Молоко — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Для начинки:

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца вареные — 8 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Огурцы соленые — 3 шт.

Зеленый лук — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Печень измельчите блендером до однородной массы. Добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец, перемешайте до консистенции жидкого теста. Испеките тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Вареные яйца и соленые огурцы мелко нарежьте, соедините с овощами, добавьте сметану и зеленый лук, приправьте по вкусу. На каждый блинчик выложите начинку, сверните рулетом и дайте немного пропитаться.

