27 февраля 2026 в 09:30

Золотистые рулетики из печени пеку постоянно: блинчики с сочной начинкой — вкуснейшая закуска

Фото: D-NEWS.ru
Если обычная печень кажется скучной, приготовьте из нее тонкие блинчики с ароматной начинкой. Блюдо получается сытным, мягким и очень эффектным в подаче — подойдет и для ужина, и для праздничного стола. Получается нежная, сочная и очень домашняя закуска. В печени масса пользы и такой способ помогает сделать ее необычайно вкусной.

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 500 г
  • Мука — 3 ст. л.
  • Молоко — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки:

  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца вареные — 8 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Огурцы соленые — 3 шт.
  • Зеленый лук — 20 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Печень измельчите блендером до однородной массы. Добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец, перемешайте до консистенции жидкого теста. Испеките тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Вареные яйца и соленые огурцы мелко нарежьте, соедините с овощами, добавьте сметану и зеленый лук, приправьте по вкусу. На каждый блинчик выложите начинку, сверните рулетом и дайте немного пропитаться.

