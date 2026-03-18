Без горечи и сухости: куриную печень готовлю только так — крупными кусочками в сметанном соусе

Куриную печень готовлю только так — крупными кусочками в сметанном соусе. Так она получается нежной, сочной и без малейшей горечи и сухости.

Секрет в том, что печень необходимо быстро обжарить в муке до румяной корочки, которая запечатывает соки внутри, а затем протушить в сметане с луком до мягкости.

Для приготовления понадобится: 500 г куриной печени, 2 луковицы, 2–3 ст. л. муки, 200 г сметаны, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: печень промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками, удалив протоки. Лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета и переложите в отдельную миску. Каждый кусок печени обваляйте в муке. На той же сковороде разогрейте еще масло и обжарьте печень на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Верните лук к печени, добавьте сметану, соль, перец и немного воды. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут до готовности.

