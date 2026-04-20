Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы, сообщил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов. По его словам, состояние легендарной наставницы улучшилось и позволяет ей отправиться домой.

Едет домой. Самочувствие позволяет ей ехать домой, — сообщил он.

О госпитализации Тарасовой стало известно 15 апреля. Как сообщал источник, тренер попала в реанимацию. Сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию была госпитализирована из-за осложнений после ОРВИ. Тогда же появились данные, что состояние наставницы улучшилось и она идет на поправку.

