10 апреля 2026 в 11:26

Умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту

Тренер Юрий Петров скончался на 69-м году жизни после инсульта

Тренер Юрий Петров (Россия) дает указания спортсмену во время пробных соревнований по конькобежному спорту перед началом XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год Тренер Юрий Петров (Россия) дает указания спортсмену во время пробных соревнований по конькобежному спорту перед началом XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров скончался на 69-м году жизни, сообщила Московская академия зимних видов спорта. Он был наставником трехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и участника Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Юскова.

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Петров Юрий Анатольевич. Он посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта, — говорится в заявлении.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уточнил ТАСС, что причиной смерти стал инсульт. По словам главы федерации, Петров попал в больницу в прошлую пятницу, ему сделали две операции, однако организм не выдержал.

Петров был мастером спорта СССР международного класса. На Играх в Сочи тренер входил в штаб сборной России по конькобежному спорту.

Ранее заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни от рака легких. Церемония прощания пройдет в субботу в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

До этого ирландский актер Майкл Патрик, известный по сериалу «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Мужчина ушел из жизни в хосписе в Северной Ирландии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

