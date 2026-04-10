Тренер Юрий Петров (Россия) дает указания спортсмену во время пробных соревнований по конькобежному спорту перед началом XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год

Умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту Тренер Юрий Петров скончался на 69-м году жизни после инсульта

Заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров скончался на 69-м году жизни, сообщила Московская академия зимних видов спорта. Он был наставником трехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и участника Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Юскова.

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Петров Юрий Анатольевич. Он посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта, — говорится в заявлении.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уточнил ТАСС, что причиной смерти стал инсульт. По словам главы федерации, Петров попал в больницу в прошлую пятницу, ему сделали две операции, однако организм не выдержал.

Петров был мастером спорта СССР международного класса. На Играх в Сочи тренер входил в штаб сборной России по конькобежному спорту.

