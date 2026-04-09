Названа причина смерти артиста Яковлева

Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни от рака легких, сообщили РИА Новости в семье актера. По словам собеседника агентства, у артиста продолжительное время было онкологическое заболевание этого органа.

Яковлев ушел из жизни в четверг, 9 апреля. Церемония прощания с ним состоится в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, после чего артиста похоронят на Мироносицком кладбище Пскова.

Актер окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2006 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что немецкий актер Марио Адорф скончался 8 апреля в своей квартире в Париже в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни. За свою карьеру Адорф сыграл более 200 ролей в кино и на телевидении. Он получил известность благодаря умению воплощать сложных персонажей, включая злодеев и представителей криминального мира.