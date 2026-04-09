09 апреля 2026 в 16:43

Названа причина смерти артиста Яковлева

РИА Новости: заслуженный артист России Яковлев скончался от рака легких

Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни от рака легких, сообщили РИА Новости в семье актера. По словам собеседника агентства, у артиста продолжительное время было онкологическое заболевание этого органа.

Яковлев ушел из жизни в четверг, 9 апреля. Церемония прощания с ним состоится в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, после чего артиста похоронят на Мироносицком кладбище Пскова.

Актер окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2006 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что немецкий актер Марио Адорф скончался 8 апреля в своей квартире в Париже в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни. За свою карьеру Адорф сыграл более 200 ролей в кино и на телевидении. Он получил известность благодаря умению воплощать сложных персонажей, включая злодеев и представителей криминального мира.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые «роботы Путина» привели в ужас США
Итальянский сенатор возмутился фестивалем «RТ.Док: Время наших героев»
Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров
Матвиенко предостерегла НАТО от посягательств на Калининград
В ЕС резко отреагировали на возможный платный проход по Ормузскому проливу
В ГД ответили, почему нельзя допустить наличия ядерного оружия у всех стран
Журналиста «Новой газеты» задержали по делу о персональных данных
Удар ВСУ по донецкому кладбищу едва не убил двух человек
Мантуров раскрыл детали о проекте российской орбитальной станции
Белый дом набросился на известного актера за критику Трампа
В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят спутники для доступа в интернет
Раскрыта причина массового отравления жителей Мурома
SHOT: к главе профсоюза авиадиспетчеров пришли с обысками
IT-эксперт назвал новую схему мошенников перед Пасхой
«Ничего не понимает»: Трамп указал на недостаток НАТО
Врач ответила, сколько хранятся вареные яйца
Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Путин назвал развитие ракетно-космической отрасли безусловным приоритетом
В Тегеране раскрыли условие для прохода судов через Ормузский пролив
Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

