Сыгравший в «Жестяном барабане» актер Адорф скончался в возрасте 95 лет

Немецкий актер Марио Адорф умер 8 апреля в своей квартире в Париже после непродолжительной болезни, сообщает газета Bild со ссылкой на его менеджера Михаэля Штарка. Артисту было 95 лет.

Адорф оставил после себя более 200 ролей в кино и сериалах. Актер родился 8 сентября 1930 года в Цюрихе. Он прославился способностью изображать злодеев, мафиози и сложных персонажей, делая их образы убедительными и живыми. Среди зарубежных работ наиболее известны роли в фильме «Жестяной барабан» и экранизации романа «Десять негритят».

Ранее в Красноярске на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Сергей Селеменев. Смерть актера наступила 1 апреля, за две недели до его юбилея. В окружении Селеменева рассказали, что он страдал от повышенного уровня сахара в крови.

До этого итальянский дизайнер и основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид умер на 83-м году жизни. Его называли «крестным отцом джинсовой ткани». Гольдшмид начал дизайнерскую карьеру в 1970-х, а в 1974 году создал джинсовый бренд Daily Blue.