09 апреля 2026 в 11:57

Звезда «Игры престолов» умер в 35 лет

В Ирландии скончался актер из «Игры престолов» Майкл Патрик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирландский актер Майкл Патрик, известный по сериалу «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), заявила его жена Наоми Шиэн у себя в соцсетях. Мужчина ушел из жизни в хосписе в Северной Ирландии.

Супруга актера рассказала, что его госпитализировали за 10 дней до кончины, и Патрик мирно умер в окружении семьи и друзей. Она назвала мужа рыжеволосым титаном, прожившим невероятно насыщенную жизнь, полную радости и заразительного смеха.

Майкл заподозрил неладное в 2022 году, когда у него возникли проблемы с танцем в спектакле. Позже появились более тревожные симптомы, а в феврале 2023 года ему поставили диагноз БАС, после чего он постепенно утратил способность ходить. Несмотря на болезнь, актер продолжал работать и получил престижную награду The Stage Awards за роль Ричарда III, которую он исполнял в инвалидной коляске. Он также снимался в шестом сезоне «Игры престолов», а еще в сериалах «Криптон» и «Синие огни».

Ранее стало известно о смерти основателя модного бренда Diesel Адриано Гольдшмида. Его не стало на 83-м году жизни. Итальянский дизайнер был известен как «крестный отец джинсовой ткани».

