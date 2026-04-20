Тысячи детей стали жертвами сексуального насилия католиков из Испании

Количество детей, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны испанского католического духовенства и мирян, превысило 3 тыс. человек, сообщает газета Pais со ссылкой на результаты собственного расследования. Как отмечается в публикации, в 2018 году, когда началось расследование, таких преступлений было 34.

Издание уточнило, что подготовило уже шестое за последние пять лет досье с показаниями жертв. Материалы были направлены в Ватикан, Испанскую епископскую конференцию, а также омбудсмену. При этом, как отмечается в материале, католическая церковь никак не отреагировала на эти документы.

Новое досье Pais содержит информацию не только о преступлениях, совершенных в Испании, но и 21 свидетельство жертв из восьми стран американского региона. Все они обвиняют 24 представителя католической среды.

