Рынку готовой еды в России предрекли резкий рост

Эксперт Беляков: рынок готовой еды в РФ вырастет до 14 трлн рублей к 2030 году

Сергей Беляков Сергей Беляков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Объем рынка готовой еды в России достиг 8 трлн рублей и продолжает активно расти, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков. По его словам, доля сегмента в структуре продуктов питания впервые достигла 5% и, по прогнозам, она удвоится к 2030 году. Объем рынка в этом случае может увеличиться до 14 трлн рублей.

Рынок готовой еды в России находится в фазе активного роста и уже формируется как самостоятельная отрасль. <...> Текущий объем рынка оценивается примерно в 8 трлн рублей. К началу 2030-х годов мы ожидаем рост до 14 трлн рублей. Темпы роста, хотя и замедлятся с текущих 30% в год, останутся двузначными — ближе к 20%, — сказал Беляков.

Беляков также отметил, что отрасль сталкивается с вызовами качественного масштабирования: необходимостью соблюдать холодовую цепь, короткими сроками годности и высокими логистическими издержками. Главной задачей он назвал создание современной регуляторной рамки для категории.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
