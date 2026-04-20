Рынку готовой еды в России предрекли резкий рост Эксперт Беляков: рынок готовой еды в РФ вырастет до 14 трлн рублей к 2030 году

Объем рынка готовой еды в России достиг 8 трлн рублей и продолжает активно расти, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков. По его словам, доля сегмента в структуре продуктов питания впервые достигла 5% и, по прогнозам, она удвоится к 2030 году. Объем рынка в этом случае может увеличиться до 14 трлн рублей.

Рынок готовой еды в России находится в фазе активного роста и уже формируется как самостоятельная отрасль. <...> Текущий объем рынка оценивается примерно в 8 трлн рублей. К началу 2030-х годов мы ожидаем рост до 14 трлн рублей. Темпы роста, хотя и замедлятся с текущих 30% в год, останутся двузначными — ближе к 20%, — сказал Беляков.

Беляков также отметил, что отрасль сталкивается с вызовами качественного масштабирования: необходимостью соблюдать холодовую цепь, короткими сроками годности и высокими логистическими издержками. Главной задачей он назвал создание современной регуляторной рамки для категории.

