Плюсы и минусы готовой еды: все о качестве и безопасности обедов из коробки

Рынок готовой еды в России уже оценивается в 8 трлн рублей и к началу 2030-х может вырасти до 14 трлн. При этом доля сегмента в структуре продуктов питания впервые достигла 5% и продолжит увеличиваться. В интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков рассказал, почему отрасль переходит от борьбы за объемы к борьбе за вкус, сколько готовый ужин отвоевывает у домашней кухни и какие правила игры нужны бизнесу от государства.

Что выбрать: готовить самому или покупать

— Что сегодня дешевле: готовить самому или покупать готовую еду? Можно ли уже говорить, что готовый ужин из магазина — это не роскошь?

— Если сравнивать только стоимость ингредиентов, домашняя готовка во многих случаях остается дешевле. Но современный потребитель считает не только цену продуктов, но и стоимость собственного времени, усилий, планирования, хранения и бытовых затрат. Ключевые драйверы роста — удобство, экономия времени, смена модели потребительского поведения, включая сокращение частоты приготовления пищи, особенно среди молодежи.

Поэтому готовая еда уже давно перестает быть роскошью и становится обычным инструментом повседневного питания. Для многих людей это не замена всей домашней кухни, а способ закрыть часть сценариев — ужин после работы, обед в офисе, перекус в течение дня. Сегодня готовая еда все чаще воспринимается как рациональный выбор, а не как премиальный или исключительный формат.

— Эксперты говорят, что самый рациональный подход в 2026 году — это совмещение домашней готовки с готовой едой в загруженные дни. Как Ассоциация видит стратегию производителей в этом сценарии? Какую долю в корзине покупателя вы планируете отвоевать у домашней кухни, а какую — у ресторанов (HoReCa)?

— Мы считаем наиболее реалистичным именно смешанный сценарий: домашняя кухня, готовая еда и ресторанный сегмент будут сосуществовать, закрывая разные потребности. Готовая еда не должна рассматриваться как полная замена домашнему питанию — скорее как удобное дополнение в те моменты, когда человеку важно сэкономить время.

Поэтому производители ориентируются не на прямую конкуренцию с домашней кухней или HoReCa, а на конкретные сценарии потребления. У домашней кухни готовая еда будет забирать прежде всего будничные, наиболее времяемкие приемы пищи. С ресторанами пересечение тоже есть, но косвенное: ресторан — это сервис, атмосфера и опыт, а готовая еда — это удобный и доступный продукт для повседневной жизни.

Что изменится в ассортименте готовой еды

— Как торговые сети в этом году будут расширять ассортимент готовой еды? Чего нам ждать?

— Мы ожидаем дальнейшего расширения ассортимента готовой еды как по числу позиций, так и по географии поставок. Рынок будет двигаться в сторону более точной настройки предложения под разные запросы покупателей.

Наиболее заметный рост, на наш взгляд, будет в нескольких направлениях: блюда русской и домашней кухни, продукты для функционального и сбалансированного питания, решения для быстрого перекуса, полноценного обеда и ужина, а также более персонализированные предложения с учетом образа жизни и пищевых предпочтений. В целом ассортимент будет становиться не просто шире, а точнее с точки зрения потребительских сценариев.

— Ретейлеры активно оснащают дарксторы (магазин-склад, который работает только на доставку. — NEWS.ru) модулями для доготовки горячих блюд. Насколько это выгодно производителю по сравнению с классической готовой едой в лотках?

— Это разные модели продукта и разные сценарии потребления. Формат доготовки горячих блюд ориентирован на потребителя, который хочет получить максимально свежий и горячий продукт сразу. Классическая готовая еда в упаковке рассчитана на удобство хранения, транспортировки и планируемого потребления.

С точки зрения производителя формат доготовки может быть интересен в отдельных каналах, но он требует иной операционной модели и более тесной интеграции с точкой реализации. Классическая упакованная готовая еда остается более универсальным и масштабируемым форматом. Поэтому мы не рассматриваем эти модели как взаимоисключающие — они будут развиваться параллельно.

Что сегодня потребитель ценит в готовой еде

— Можно ли говорить о том, что рынок переходит от борьбы за объемы к борьбе за вкус?

— Да, все больше можно говорить именно об этом. На ранних этапах роста рынка ключевыми были доступность, скорость масштабирования и само наличие продукта. Сейчас этого уже недостаточно.

Потребитель становится более требовательным: ему важны вкус, качество, понятный состав, безопасность, стабильность продукта и доверие к производителю. Поэтому рынок действительно переходит к конкуренции не только за объем, но и за вкус, рецептуру, качество исполнения, безопасность и способность дать человеку привычную, понятную и удобную еду.

Сотрудники на производстве готовой еды для «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге

Что ждет рынок готовой еды в ближайшие годы

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке готовой еды в России? Какие основные вызовы стоят перед производителями сегодня?

— Рынок готовой еды в России находится в фазе активного роста и уже формируется как самостоятельная отрасль. Это один из самых быстрорастущих сегментов потребительского рынка: категория расширяет присутствие в рознице, доставке и в повседневной корзине покупателя. Текущий объем рынка оценивается примерно в 8 трлн рублей. К началу 2030-х годов мы ожидаем рост до 14 трлн. Темпы роста, хотя и замедлятся с текущих 30% в год, останутся двузначными — ближе к 20%. Доля готовой еды в структуре продуктов питания уже достигла 5% (против прежних 1–2%) и может удвоиться к 2030 году.

Основные вызовы для производителей сегодня связаны не столько со спросом, сколько с качественным масштабированием. Это обеспечение стабильного качества и пищевой безопасности, соблюдение холодовой цепи, высокая стоимость логистики, короткие сроки годности, необходимость инвестиций в производство и нехватка единых обязательных правил для всей категории. Отрасль растет быстро, и именно поэтому ей требуется современная и точная регуляторная рамка.

— За счет чего будет расти рынок — увеличения частоты покупок или привлечения новых аудиторий?

— Вероятнее всего, рост будет происходить за счет обоих факторов одновременно. С одной стороны, категория будет углублять потребление среди уже существующей аудитории — люди будут покупать готовую еду чаще и включать ее в повседневную корзину более регулярно.

С другой стороны, продолжится подключение новых аудиторий, которые раньше ориентировались в основном на домашнюю готовку. Это будет происходить по мере роста доверия к качеству и безопасности продукции, расширения ассортимента и появления более привычных и близких потребителю вкусовых решений.

— Сейчас в регионах драйвером роста выступают локальные производители. Есть ли у федеральных сетевых производителей шанс зайти в регионы с более низкой ценой, чем у локальных кулинарий?

— В ряде регионов преимущество действительно остается за локальными производителями, потому что готовая еда очень чувствительна к логистике, срокам годности и соблюдению холодовой цепи. Часто именно близость к точке реализации дает локальному игроку экономическое преимущество.

Поэтому вопрос не только в цене. Федеральные производители могут успешно работать в регионах, но чаще всего это требует либо локализации производства, либо очень выверенной логистической модели. Конкуренция здесь строится не только вокруг стоимости, но и вокруг стабильности качества, ассортимента, безопасности и надежности поставок.

— Какой канал сбыта готовой еды является сейчас для производителя самым «здоровым» с точки зрения экономики, а какой — самым быстрорастущим?

— С точки зрения устойчивой экономики одним из наиболее понятных каналов остается организованный ретейл, потому что он позволяет выстраивать прогнозируемые объемы, стандарты поставок и долгосрочные отношения. При этом экономика категории все равно остается непростой из-за списаний, холодовой цепи и операционных затрат.

Самыми быстрорастущими остаются каналы, где готовая еда встроена в омниканальную модель потребления, — это розница в сочетании с доставкой и цифровыми сервисами. Именно там категория развивается наиболее активно, поскольку максимально отвечает запросу потребителя на удобство.

Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Кто и как защищает репутацию готовой еды

— Существует мнение, что готовая еда иногда страдает от низкого качества или несоответствия заявленным стандартам. Какие меры принимает Ассоциация для контроля за качеством продукции на рынке?

— Для Ассоциации вопрос качества и пищевой безопасности является базовым. Все члены Ассоциации внедряют внутренние высокие стандарты качества и безопасности и контролируют весь жизненный цикл продукции — от требований к сырью и производству до хранения, логистики и реализации.

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды выступает как уникальная отраслевая экспертная площадка, объединяющая ключевых участников рынка и обеспечивающая системный диалог между бизнесом и государством. По сути, Ассоциация формирует консолидированную позицию отрасли и выступает связующим звеном при выработке решений в сфере регулирования, качества и безопасности продукции.

Кроме того, участники рынка внедряют и применяют Методические рекомендации Роспотребнадзора по изготовлению и реализации готовой еды. При этом Ассоциация последовательно выступает за появление обязательного регулирования категории, потому что единые требования к производству, упаковке, хранению и маркировке позволят повысить общий уровень качества на рынке и защитить потребителя от недобросовестных практик.

Как государство может помочь рынку

— Какие меры, по вашему мнению, должны быть приняты на государственном уровне для поддержания и развития рынка готовой еды в России?

— Главная задача — завершить формирование самостоятельной регуляторной рамки для категории «готовая еда». Сегодня отрасль уже существует как отдельный сегмент, но регулирование пока не в полной мере учитывает ее специфику.

На государственном уровне необходимо официально закрепить понятие «готовая еда», отделить понятие «готовая еда» от продукции общепита и смежных категорий (горячей еды, полуфабрикатов и т. д.), разработать отдельные современные санитарные требования, завершить работу над ГОСТом для категории, установить требования к упаковке, холодовой цепи, производственным процессам и фабрикам-кухням, а также обеспечить более четкую систему правил для маркировки и контроля качества.

Это нужно не для усложнения работы бизнеса, а для создания единых и понятных правил, которые позволят отрасли расти качественно, безопасно и прозрачно.

Читайте также:

Новый ГОСТ на хлеб: что изменится с 1 апреля, как вырастут цены

Составлен топ-10 продуктов, которые сильнее всего подешевели за 2025 год

Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос