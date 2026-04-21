Эксперт раскрыл главное преимущество местной готовой еды

Локальные производители готовой еды сохраняют преимущество в конкуренции в регионах благодаря логистике, рассказал в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. Он пояснил, что из-за коротких сроков годности и чувствительности продукта к холодовой цепи близость к магазину часто важнее низкой цены.

В ряде регионов преимущество действительно остается за локальными производителями, потому что готовая еда очень чувствительна к логистике, срокам годности и соблюдению холодовой цепи. Часто именно близость к точке реализации дает локальному игроку экономическое преимущество. Поэтому вопрос не только в цене, – сказал Беляков.

По его словам, федеральные производители могут успешно работать в регионах, но чаще всего это требует либо локализации производства, либо очень выверенной логистической модели. Конкуренция здесь строится не только вокруг стоимости, но и вокруг стабильности качества, ассортимента, безопасности и надежности поставок, пояснил Беляков.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.