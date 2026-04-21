В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»

Государству необходимо срочно сформировать отдельную регуляторную рамку для рынка готовой еды, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. По его словам, текущее регулирование не учитывает специфику категории, смешивая ее с продукцией общепита и полуфабрикатами. Ассоциация настаивает на разработке современных санитарных требований и завершении работы над отдельным ГОСТом, отметил он.

На государственном уровне необходимо официально закрепить понятие «готовая еда», отделить понятие «готовая еда» от продукции общепита и смежных категорий (горячей еды, полуфабрикатов и т. д.), разработать отдельные современные санитарные требования, завершить работу над ГОСТом для категории, установить требования к упаковке, холодовой цепи, производственным процессам и фабрикам-кухням, а также обеспечить более четкую систему правил для маркировки и контроля качества, — сказал Беляков.

Он пояснил, что все это необходимо не для усложнения работы бизнеса, а для создания единых и понятных правил. Четкие требования к упаковке, холодовой цепи и маркировке защитят потребителя от недобросовестных практик и позволят отрасли расти качественно и прозрачно, добавил эксперт.

