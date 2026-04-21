В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»

Сергей Беляков Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости
Государству необходимо срочно сформировать отдельную регуляторную рамку для рынка готовой еды, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. По его словам, текущее регулирование не учитывает специфику категории, смешивая ее с продукцией общепита и полуфабрикатами. Ассоциация настаивает на разработке современных санитарных требований и завершении работы над отдельным ГОСТом, отметил он.

На государственном уровне необходимо официально закрепить понятие «готовая еда», отделить понятие «готовая еда» от продукции общепита и смежных категорий (горячей еды, полуфабрикатов и т. д.), разработать отдельные современные санитарные требования, завершить работу над ГОСТом для категории, установить требования к упаковке, холодовой цепи, производственным процессам и фабрикам-кухням, а также обеспечить более четкую систему правил для маркировки и контроля качества, — сказал Беляков.

Он пояснил, что все это необходимо не для усложнения работы бизнеса, а для создания единых и понятных правил. Четкие требования к упаковке, холодовой цепи и маркировке защитят потребителя от недобросовестных практик и позволят отрасли расти качественно и прозрачно, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

