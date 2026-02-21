Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 07:59

Аналитики заметили изменение пищевых привычек россиян

Традиционные семейные обеды и домашняя выпечка теряют популярность среди россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Традиционные семейные обеды и домашняя выпечка стремительно теряют популярность среди россиян, уступая место готовой кулинарии и фастфуду. К такому выводу пришли аналитики независимой исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), сравнившие пищевые привычки граждан в 2019 и 2025 годах, пишет РИА Новости.

В исследовании, охватившем около 14 тыс. респондентов и 47 тыс. ситуаций приема пищи, зафиксировано резкое изменение потребительского поведения. Количество людей, одобряющих употребление фастфуда, выросло на 7%.

На семь процентных пунктов выросло согласие с утверждением: «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд». Напротив, популярность традиционных моделей питания (домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды) снизилась на шесть-семь процентных пунктов, — отмечают авторы исследования.

В итоге продажи готовой кулинарии за два года взлетели на 85% — до 81,4 млрд рублей, а замороженные готовые блюда прибавили 60%. Аналитики подчеркивают, что главными драйверами роста стали не экономия времени или денег, а желание быстро и удобно побаловать себя. Россияне все чаще выбирают готовую еду, не желая тратить часы у плиты.

Ранее президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокери обратил внимание, что рацион питания влияет на активное долголетие. По словам эксперта, с возрастом пищевые привычки должны становиться более простыми и осознанными. На столе должно быть достаточное количество овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов, качественного белка.

