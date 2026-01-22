Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:15

Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь

Академик РАН Бокерия: в рационе для долголетия должен быть качественный белок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рацион питания влияет на активное долголетие, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. По словам эксперта, с возрастом пищевые привычки должны становиться более простыми и осознанными. На столе должно быть достаточное количество овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов, качественного белка.

Важно ограничивать избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров и ультрапереработанных продуктов. Питание — это не диета, а долгосрочная привычка, поддерживающая энергию и работоспособность, — отметил врач.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025–2030 годы. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

Просвещение будет проходить в специальных форматах: в школах пациентов с хроническими заболеваниями, школах активного долголетия и пожилого пациента. Координацию и реализацию плана возложили на региональные власти и Союз пенсионеров России, которые должны ежегодно отчитываться перед Минтрудом.

