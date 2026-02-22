Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»

Ученые выяснили, что рак поджелудочной железы скрывается от иммунной системы при помощи белка MYC, передает Cell. Международная группа исследователей обнаружила механизм, позволяющий опухоли обходить защитные силы организма. В экспериментах на животных блокировка этого процесса привела к резкому уменьшению новообразований.

Ключевую роль в «маскировке» злокачественных клеток играет белок MYC, известный как активатор роста новообразований. Исследование показало, что в условиях стресса внутри опухоли он начинает связываться с молекулами РНК и запускает цепочку реакций, из-за которой исчезают сигналы тревоги для иммунитета. В результате иммунная система не распознает угрозу, а опухоль продолжает развиваться.

В экспериментах на животных ученые создали вариант белка MYC, который не мог связываться с РНК. В результате контрольные опухоли за 28 дней выросли в 24 раза, тогда как новообразования с измененным белком уменьшились на 94%. Примечательно, что эффект наблюдался только при неповрежденной иммунной системе, что подтверждает ее решающую роль в уменьшении новообразований после снятия «плаща-невидимки».

