Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос

Гречневая крупа, которая многие годы была в России не просто продуктом, а символом стабильности и индикатором продовольственной безопасности, переживает тектонические сдвиги. Цены на нее падают четвертый год подряд, а рекордно низкая стоимость больше не стимулирует спрос. То же самое происходит с рисом. Парадокс заключается в том, что население отворачивается от привычной крупы, переключаясь на подешевевшие овощи и фрукты. О том, как долго продлится затишье и не готовит ли рынок новый виток роста цен, — в материале NEWS.ru.

Почему гречка перестала расти в цене

Последние четыре года рынок гречихи живет в состоянии перманентного перепроизводства. После провального 2019-го (тогда было собрано всего 785,7 тыс. тонн) и низких объемов сборов в 2020 и 2021 годах (892,2 и 919,1 тыс. тонн соответственно) цены взлетели, и аграрии с энтузиазмом нарастили посевы.

В 2022 и 2023 годах сборы гречихи били рекорды, достигнув почти 1,5 млн тонн, сказал в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Даже снижение урожая в 2024-м до 1,2 млн тонн не расшевелило рынок — накопившиеся переходящие запасы были слишком велики.

Одновременно с этим произошло насыщение спроса. «Потребление гречневой крупы, подстегиваемое общим ростом цен на продовольствие, выросло с привычных 400 тыс. тонн до аномальных 500 тыс. в год. В 2024–2025 сельскохозяйственных годах был достигнут пик — 507 тыс. тонн, это 3,47 килограмма на человека», — отметил Плугов.

Но эластичность спроса по цене достигла своего предела. Дальнейшее снижение цен уже не могло заставить людей есть больше гречки. Потребление перестало расти.

Как гречка потеряла статус «продукта-убежища»

Второй важнейший фактор, взорвавший потребление гречки в 2023–2025 годах, — это беспрецедентное увеличение стоимости других продуктов питания, заметил Плугов.

На май 2025-го пришелся пик роста цен на продовольствие. На фоне подорожавшего мяса, овощей и молока гречка оставалась одним из немногих товаров, который дешевел. За три года (с мая 2022 года по май 2025 года) цены на нее рухнули на 46,2%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом картофель только за год (с мая 2025 года до мая 2024 года) подорожал на 137%, лук — на 64%, а капуста — на 60%. Гречка стала для населения спасительным продуктом, позволяющим заменить подорожавшие овощи без удара по бюджету. Но этот тренд оказался обратимым. Как только ситуация на продовольственном рынке начала меняться, гречка потеряла статус «убежища».

Почему упал спрос на гречку

Ключевой момент наступил во второй половине 2025 года. Благодаря рекордному урожаю большинства сельхозкультур (зерновых, масличных, овощей) и укреплению рубля, сделавшего импорт дешевле, цены на продовольствие пошли вниз.

Январь 2026 года показал разительный контраст с прошлогодним «сюрреализмом»: капуста год к году подешевела на 23,8%; картофель — на 17%, цены на яйца и сладкий перец упали более чем на 20%. В том числе такие барометры импорта, как апельсины и бананы, за год потеряли в цене 12% и 7,8% соответственно.

«Даже помидоры год к году подешевели на 1,2%. Снижение стоимости российских товаров связано с расширением производства импортных фруктов, укреплением рубля и стабильными поставками из-за рубежа», — объяснил Плугов.

В этих условиях население моментально переключило свой потребительский интерес. Когда свежие овощи и фрукты становятся доступны, потребность в «тарелке каши» как базовом продукте снижается, сказал он.

По прогнозам АБ-Центра, в текущем сельхозгоду (2025/26) потребление гречки упадет до 425 тыс. тонн, вернувшись к «докризисным» 2,9 кг на человека. То есть рынок круп возвращается в норму, подчеркнул Плугов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что происходит с ценами на гречку

В 2025 году из-за серьезного затоваривания рынка и прекращения роста потребления сборы гречихи в России сократились до 923,4 тыс. тонн (-23,6%), сказал Плугов. Казалось бы, сокращение урожая должно было развернуть ценовой тренд, но этого не происходит. За первые месяцы сезона производство крупы упало на 6%, а в ноябре-декабре, когда запасы сократились, — и вовсе на 16,9% год к году. При этом цены в рознице в январе 2026-го были на 2,3% ниже, чем год назад. Падение предложения пока не привело к их росту, сказал собеседник.

Рынок попал в ловушку: снижение предложения совпало с обвалом спроса. Фактор доступных овощей и фруктов перевесил фактор сокращения производства гречки. Производители оказались в ситуации, когда повышать цены невозможно, поскольку покупатель уйдет к конкурентам (будет приобретать картофель, капусту или макароны. — NEWS.ru).

Готов ли рынок к новому витку роста цен на гречку

История рынка гречихи циклична и жестока. Плугов напомнил о классическом сценарии: перепроизводство сменяется нормой, затем неурожаем, после чего цена взлетает до небес. Так было в 2016 и 2017 годах (рекорды), затем в 2018–2019 годах (падение сборов), а потом в 2019–2020 годах, когда при скудном урожае и отсутствии запасов потребление рухнуло до рекордно низких 365 тыс. тонн, а цены устремились вверх.

Сейчас мы находимся в опасной близости от повторения этого сценария. Фермеры теряют экономическую мотивацию выращивать гречиху. Затраты растут, а цены реализации не повышаются годами. Это подталкивает их к переключению на другие, более маржинальные культуры.

Для сохранения стабильности на рынке в 2026 году необходимо собрать 0,95–1,1 млн тонн гречихи, отметил Плугов.

«Если этого не произойдет, возможен тренд в сторону роста цен. Он может усилиться, если подорожает все продовольствие, или окажется малоощутимым, если большинство товаров подешевеют», — подчеркнул собеседник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами на рис

Рис также демонстрирует любопытную динамику — цифры свидетельствуют о развороте рынка.

По словам Плугова, в 2025 году сбор риса в России сократился на 5,1% и составил 1,19 млн тонн. По законам рынка снижение предложения должно было подтолкнуть цены вверх, но этого не случилось. По состоянию на 9 февраля 2026 года средняя розничная цена на рис в РФ (смесь российского и импортного) остановилась на отметке 127,1 рубля за килограмм.

Динамика говорит сама за себя. «За последнюю неделю цена потеряла 0,3%. За месяц выросла всего на 1,2%, за три месяца — на символические 0,4%. А вот в годовом выражении рис подешевел на те же 5,1%, что и объемы производства», — отметил Плугов. Если бы сокращение сборов было для рынка критичным, мы бы уже увидели разгон цен, добавил он. Напрашивается тот же вывод, что и в случае с гречкой: спрос ослабел. После аномально высокого потребления круп в предыдущие три года наступила естественная коррекция. Люди чуть отошли от крупяного бума.

Но у риса есть важное отличие от гречки. Если последняя — продукт сугубо отечественный (что посеяли, то и едим), то рисовый рынок завязан на импорт. И здесь в игру вступает валютный фактор. Курс доллара сегодня колеблется в районе 76–77 рублей — это значительно ниже, чем год назад, когда он приближался к отметке в 100. Это делает импортный рис заметно доступнее, чем в 2024-м. Именно приток более дешевого зарубежного зерна сдерживает внутренние цены, даже несмотря на просадку собственного урожая, подчеркнул эксперт.

При этом экспорт российского риса по-прежнему ограничен (с 1 января по 31 декабря 2026 года действует квота на вывоз риса-сырца за пределы ЕАЭС).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем еще объясняется снижение спроса на крупы

По мнению эксперта ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, снижение спроса на рис и гречку в последние годы связано с двумя ключевыми факторами. Первый — это кардинальное изменение пищевых привычек, особенно у поколения до 40 лет.

«Молодежь перестала завтракать дома кашами, заменив их едой, которую заказывает через мессенджеры. Масштаб доставки поражает: например, в Москве курьеры, число которых перевалило за 100 тысяч, ежедневно выполняют миллионы заказов. Эта культура укоренилась еще в пандемию», — сказал собеседник NEWS.ru.

По мнению Белхароева, второй фактор — чисто экономический. Рис и гречка обладают слабым экспортным потенциалом по сравнению с пшеницей или масличными культурами. Производителям невыгодно их выращивать в тех же объемах, если продукт сложно продать за границу, добавил он.

Аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов также связал снижение потребления риса и гречки с изменением потребительских привычек россиян. «Шринкфляция (уменьшение объема упаковки или ухудшение состава при сохранении цены. — NEWS.ru) для круп нехарактерна, поэтому спад продаж в натуральном выражении нельзя связать с данным эффектом», — заметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Что заменит гречку и рис на столе россиян

По словам экспертов, гречка — продукт особого контроля со стороны государства. «Если это действительно имеет такое большое значение (конкретный продукт, а не товарная группа круп в целом), то уже сегодня необходимо обеспечить необходимый урожай (скоро начинается посевная)», — подчеркнул Плугов.

С другой стороны, сегодня рацион россиян диверсифицируется. На смену гречке как обязательному гарниру приходят овощи (свежие и замороженные), другие крупы (булгур, киноа, чечевица), чье потребление медленно растет, а также картофель, который после прошлогоднего ценового шока вернулся в норму.

Гречка остается важным игроком, но теряет статус «священной коровы» российского стола. Ее будущее теперь зависит не только от урожая, но и от цен на овощи, курса рубля и сбора фруктов.

