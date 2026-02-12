Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит

Объем вылова водных биоресурсов российскими рыбаками с начала 2026 года превысил 500 тыс. тонн. Такие данные приводит Росрыболовство. На фоне активного старта промысла NEWS.ru рассказывает, как ситуация отразится на ценах: стоит ли ждать подорожания рыбы в этом году и есть ли шанс, что некоторые виды станут доступнее.

Где добывают больше всего рыбы

Общий вылов водных биоресурсов российским флотом с начала 2026 года достиг 525,9 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС).

Основной объем традиционно обеспечил Дальневосточный бассейн — 472,4 тыс. тонн. На Северном бассейне добыто 29,2 тыс. тонн, в Западном — 8 тыс. тонн. Показатели Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов составили 4,5 тыс. и 4,7 тыс. тонн соответственно.

Еще порядка 7,1 тыс. тонн российские рыбаки освоили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

Вылов рыбы во Владивостоке Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Что будет с ценами на рыбу в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении: цены на рыбу в 2026 году продолжат рост. Снижения стоимости ждать не стоит — вопрос лишь в темпах подорожания.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с NEWS.ru объясняет это объективными экономическими причинами. Дорожает судовое топливо, растут цены на горюче-смазочные материалы и эксплуатационные расходы флота, перечисляет он. Все это неизбежно закладывается в себестоимость, а значит — отражается и на розничных ценах.

При этом дефицита рыбы на внутреннем рынке не ожидается, полагает управляющий партнера Agro & Food Communications Илья Березнюк. Отрасль способна закрыть потребности страны по основным массовым видам. «Проблема не в физической нехватке, хотя по некоторым позициям объемы допустимого улова действительно сократились по естественным причинам, — уточняет эксперт. — Вопрос в ценовой доступности для населения». По его прогнозу, 2026 год пройдет под знаком умеренного роста цен — в рамках общей инфляции и при стабильном, но незначительно растущем вылове.

С этим согласен и глава КФХ, председатель сельскохозяйственного комитета «Опоры России» по Самарской области Кирилл Ермоленко. По его оценке, рост цен на рыбу «неизбежен».

Почему рыба будет дорожать

Себестоимость — лишь один из факторов ценообразования. Не менее важны кредитная нагрузка и экспортная политика.

Как пояснил Георгий Мартынов, отрасль сегодня находится в фазе активных инвестиций. Участие в программе инвестиционных квот потребовало от предприятий крупных заимствований. По некоторым оценкам, общий объем кредитного портфеля рыбохозяйственного комплекса превысил 1 трлн рублей. Обслуживание и погашение этих долгов неизбежно закладывается в стоимость продукции.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кирилл Ермоленко ключевым фактором роста цен на рыбу в 2026 году называет экспортную ориентацию отрасли. Из 3,57 млн тонн рыбы, добытой на Дальнем Востоке, лишь пятая часть — 709 тыс. тонн — доехала до западных регионов России. Остальное ушло за рубеж.

«Риск не просто существует — он уже материализовался. Экспортная машина напрямую создает дефицит и провоцирует рост цен. Российские рыбодобытчики объективно ориентированы на внешние рынки — Китай, Корею, Японию», — подчеркнул эксперт.

За три года, по его словам, экспортировано 6,5 млн тонн рыбы — это более чем втрое больше объема импорта (2 млн тонн). Но дело не только в масштабах вывоза, но и в его структуре. Россия продает за границу преимущественно сырье, причем по цене ниже, чем потом покупает готовую продукцию из этого же сырья, указал Ермоленко. Цифры выглядят так: экспортная тонна рыбы уходит в среднем за $2,9 тыс., а импортная — уже за $4,6 тыс. «Китайские и корейские переработчики приобретают нашу рыбу по бросовым ценам, перерабатывают ее и возвращают нам же филе с наценкой 200–300%», — отметил эксперт.

По его убеждению, рост экспортных поставок в дружественные страны — уже сегодня первопричина удорожания рыбы внутри России. И пока экспорт сырья остается выгоднее и проще, чем развитие собственной глубокой переработки и логистики, риск дальнейшего роста цен будет только усиливаться.

Впрочем, в этом пункте эксперты расходятся. Георгий Мартынов не считает экспорт угрозой для внутреннего рынка.

«Россия вылавливает стабильно порядка 5 млн тонн, — напомнил он. — Этого объема достаточно, чтобы закрыть и экспортные контракты, и потребности внутреннего рынка».

