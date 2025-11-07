В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить

В Госдуме решили взяться за магазинные ценники. Там предлагают ввести для всех торговых объектов единый формат стоимости весовых товаров. NEWS.ru рассказывает, почему возникла необходимость в таких изменениях и поможет ли унификация формата ценников россиянам экономить на ежедневных покупках.

Как в Госдуме предлагают бороться с «ценовой путаницей»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил установить обязательную единую систему измерения весовой продукции в розничной торговле. Соответствующие обращения направлены министру промышленности и торговли Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Парламентарий обратил внимание на существующую практику, когда цены на одинаковые товары указываются в разных единицах измерения. Например, сыры, фрукты или кондитерские изделия могут маркироваться как за килограмм, так и за 100 граммов. А в отдельных случаях просто указывается сумма за упаковку. В результате далеко не каждый покупатель может понять, какой товар выгоднее.

Особой проблемой Нилов называет ситуацию, когда разные производители используют различные подходы к маркировке аналогичной продукции. Один может указывать стоимость за всю упаковку, другой — за 100 граммов, что создает дополнительные сложности для сравнения цен и вводит потребителей в заблуждение.

Новая инициатива предполагает установление единого стандарта — использования только граммов или только килограммов при указании цен на всю весовую продукцию в розничной торговле.

Ранее Нилов назвал мошенничеством практику продажи товаров по цене за 100 граммов.

Что даст введение единого стандарта для ценников

По мнению Леонида Ардалионова, директора по аналитике исследовательской компании NTech, инициатива по унификации формата ценников вряд ли приведет к реальной экономии для потребителей. Собеседник NEWS.ru напоминает, что подобные предложения звучали и ранее, но не находили практической реализации.

«Большинство покупателей ориентируются на стоимость упаковки или единицы товара. Люди приходят в магазин с определенным бюджетом и редко выходят за его рамки. Те же, кто не ограничивает себя в расходах, вряд ли станут внимательнее сравнивать цены», — отмечает Ардалионов.

Что касается технической реализации, то переход на единый формат не потребует значительных затрат. «В магазинах ценники и так обновляются регулярно, — поясняет он. — Потребуется лишь минимальная корректировка программного обеспечения, а эти процессы уже хорошо отлажены».

Таким образом, по оценке специалиста, нововведение не окажет существенного влияния ни на покупательские привычки, ни на операционные расходы торговых сетей.

Доцент Университета «Синергия» Кирилл Щербаков также выразил сомнения в эффективности инициативы по унификации формата ценников. По его мнению, даже если стандарт будет введен (наиболее вероятный вариант — указание цены за 1 кг), это не гарантирует реальной экономии для покупателей.

Плюс ее практическая реализация сопряжена с существенными затратами. Производителям придется модернизировать фасовочное оборудование и перестраивать технологические линии, что потребует значительных инвестиций.

Особую сложность, по словам эксперта, представляет стандартизация цен на напитки — многие производители уже прекратили выпуск тары объемом 0,5 литра, что осложняет унификацию. Щербаков также предупредил о возможных рисках роста цен. Магазины и производители могут переложить возросшие издержки на конечную стоимость товаров. Хотя основное бремя расходов, по оценке эксперта, ляжет именно на производителей, а не на розничные сети.

Как еще покупателей вводят в заблуждение

В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратил внимание на новое явление в российском ретейле — стелсфляцию — это когда товары становятся одновременно меньше по объему и хуже по качеству, хотя ценники остаются прежними (сочетание так называемых шринкфляции и скимпфляции).

Он поделился результатами исследования, которое провела его команда. Из них следует, что абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — заметили сокращение объема или веса привычных товаров. 91% респондентов пожаловались, что продукты, которые они покупают, стали менее качественными, они изменили вкус и консистенцию.

С точки зрения покупателя это некая хитрость производителя, однако таковой не является, поскольку эти действия позволяет действующая нормативная база, объясняли эксперты. В благом стремлении насытить рынок правительство РФ разрешило производителю самостоятельно определять потребительские характеристики. Главное требование — честно писать обо всем на упаковке. Другое дело, что подробным изучением упаковки занимаются не все, а мелкий шрифт зачастую не позволяет разобрать слова.

