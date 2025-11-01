В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат Нилов назвал мошенничеством продажу товаров по цене за 100 граммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практика продажи товаров по цене за 100 граммов является мошеннической, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, россиянам необходимо создать благоприятную среду для совершения покупок по сниженным ценам.

Нужно создавать как можно больше условий, чтобы наши граждане могли покупать товары со скидкой, вводить дополнительные программы лояльности. Но это не должно привести к увеличению обманутых граждан. Например, когда делают товар сначала по завышенной цене, а потом предлагают на него скидку. Когда пишут, что товар продается по суперскидке, но потом выясняется, что это стоимость не за упаковку, а за 100 граммов. Это злоупотребление. Такое нужно признавать торговым мошенничеством. Я против этого, — высказался Нилов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что указание цен в магазинах за 100 граммов товара может вводить покупателей в заблуждение. По его словам, продавцы используют этот метод не только для дорогих товаров, но и для дешевых, которые особенно популярны среди широкого круга потребителей.

