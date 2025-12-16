Наступление ВС РФ на Харьков 16 декабря: что происходит в Купянске, котел

Наступление ВС РФ на Харьков 16 декабря: что происходит в Купянске, котел

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 декабря 2025 года, что происходит в Купянске, как и где ВСУ угодили в котел?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 16 декабря

Практически на всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои; российская авиация, «Герани», артиллерия и ТОС активно работают по выявленным целям; ВСУ пытаются перебросить на линию соприкосновения резервы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „северяне“ продвинулись на 300 м по лесным массивам, закрепились. В Вильче бои переносятся в южную часть населенного пункта. „Воины Севера“ заняли 15 домовладений, продвинувшись на 350 м. В Прилипке наши штурмовики заняли четыре здания и продвинулись на 150 м. В Волчанских Хуторах „Бесстрашные“ продвинулись на 200 м и заняли десять домовладений, закрепляются», — уточнил источник.

По сообщению канала, на участке Меловое — Хатнее штурмовые группы ВС РФ продвинулись на четырех участках фронта на 600 м; «Герани» сожгли позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Великого Бурлука.

ВСУ дважды попытались направить боевые группы этой бригады в районы наступления российских войск — в результате комплексного огневого поражения попытки сорваны, одна из групп полностью уничтожена, добавили авторы.

На Липцевском участке без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий, утверждает источник.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также три пункта управления БПЛА, склады материальных средств и боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

«Пушечное мясо „косят“ десятками», — пишут пользователи Сети.

«На Купянском направлении <...> противник перебрасывает резервы и контратакует. Украинские подразделения предпринимают попытки прорваться с юго-запада в сторону окраин Юбилейного района, на данном участке заблокированы три малочисленные группы ВСУ. На восточном берегу продолжаются бои в районе Купянска-Узлового, штурмовые подразделения РФ занимают новые позиции в восточной части Куриловки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

На Волчанском направлении продолжаются бои за Вильчу; есть продвижение западнее Лимана и у Волчанских Хуторов, добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что тяжелые бои идут в районе Куриловки и Купянска-Узлового.

«На Харьковском участке продолжаются бои за Вильчу. Западнее Лимана ВС РФ выбили противника из нескольких опорников в лесах и захватили полевой склад боеприпасов. В Волчанских Хуторах идут бои, есть небольшое продвижение», — добавил источник.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Леонида Шарова, Купянск находится под контролем России; российские военные продолжают выполнять там боевые задачи.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 16 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка

Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв