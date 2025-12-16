Разрозненные группы Вооруженных сил Украины заблокированы в двух домах в микрорайоне Юбилейный в Купянске, сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, их намерены нейтрализовать в ближайшее время.

Разрозненные группы противника заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный. Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время, — сказал Шаров.

Ранее Шаров заявил, что военнослужащие группировки «Запад» обеспечивают устойчивый контроль над всей территорией Купянска. По его словам, все попытки штурмовых групп ВСУ прорваться на окраины Купянска пресекаются.

До этого сообщалось, что одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.