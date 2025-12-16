Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:24

Солдаты ВСУ заблокированы в двух зданиях в Купянске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Разрозненные группы Вооруженных сил Украины заблокированы в двух домах в микрорайоне Юбилейный в Купянске, сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, их намерены нейтрализовать в ближайшее время.

Разрозненные группы противника заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный. Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время, — сказал Шаров.

Ранее Шаров заявил, что военнослужащие группировки «Запад» обеспечивают устойчивый контроль над всей территорией Купянска. По его словам, все попытки штурмовых групп ВСУ прорваться на окраины Купянска пресекаются.

До этого сообщалось, что одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Купянск
Харьковская область
ВСУ
спецоперация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин
ВСУ остались без важного объекта на Северском направлении
МИД России: Москва заинтересована в скорейшем открытии Русского дома в Баку
Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Прокуратура оценит действия должностных лиц после резни в школе в Одинцово
В Тегеране уточнили цель встречи глав МИД Ирана и России
Названы основные версии вооруженного нападения ученика на школу в Одинцово
В СВР раскрыли, чем британские чиновники хотят шантажировать США
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.