Военнослужащие группировки «Запад» обеспечивают устойчивый контроль над всей территорией Купянска, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, все попытки штурмовых групп ВСУ прорваться на окраины Купянска пресекаются.

Подразделения группировки войск «Запад» осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянска. Попытки штурмовых «двоек» ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются. Противник в ходе атак ежедневно несет значительные потери в живой силе, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ направили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. По данным источника, эти подразделения, используя тяжелую технику, пытались прорвать российскую оборону на западных окраинах города. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

До этого одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.