Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 5 января 2026 года, где «Солнцепеки» устроили ад ВСУ, что происходит в районе Купянска и на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 5 января

ВС РФ продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области. Интенсивно работают расчеты БПЛА «Герань», тяжелая реактивная артиллерия и ТОС «Солнцепек», ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех участках фронта в лесопосадках, закрепились. Общее продвижение составило до 250 м. Юго-западнее Лимана наши штурмовики зачистили участок леса, продвинувшись на 600 м. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий 225-го штурмполка ВСУ», — уточнил источник.

Командование ВСУ выводит с Волчанского направления подразделение ГУР «Центр Тимура» на восполнение потерь, которое зачастую использовалось как штурмовая пехота, добавил канал.

«Побитый спецназ сбежал из-за потерь… Не они первые, не они последние», — заявил пользователь Telegram Эдуард К.

«В Волчанских Хуторах расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ „северян“ уничтожили позиции 159-й мехбригады ВСУ на востоке населенного пункта. В районе Мелового — Хатнего „Бесстрашные“ продолжают зачистку лесных массивов возле Двуречанского. Ударами БПЛА „Герань-2“ уничтожен пункт дислокации резервов 3-й тяжелой мехбригады. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV ГрВ „Север“ наносили удары по огневым позициям и автотранспорту ВСУ в Липцах и окрестностях», — утверждают авторы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Потери ВСУ за сутки в Харьковской области, в зоне действия группировки войск «Север», составили более 90 человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также девять пунктов управления БПЛА и склад матсредств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении стабилизируется ситуация на линии Радьковка — Голубовка. Идут бои в районе Нечволодовки и Благодатовки. Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Подолы, расположенного на левом берегу реки Оскол в километре к северу от Куриловки. В лесных массивах вокруг села продолжаются бои», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в лесах в окрестностях Подола еще идут бои, по выявленным позициям ВСУ активно работают сбросами с БПЛА и FPV-дронами.

«Западнее Купянска ВКС нанесли удары по пехоте ВСУ в районе сел Благодатовка и Нечволодовка, откуда враг постоянно атаковал, пытаясь закрепиться в микрорайоне Юбилейный. На севере от Купянска стабилизировалась ситуация в районе Радьковка — Голубовка. <...> На севере участка ВКС и расчеты БПЛА наносят удары по Чугуновке и Великому Бурлуку. Зачищен небольшой лес в районе Мелового — Хатнего», — утверждает Царев.

Политик заявил, что российские войска зачищают Сотницкий Казачок, успешно продвигаются в лесах южнее Старицы с прицелом на Рубежное, есть успехи южнее Лимана.

«Сопротивление бесполезно», «ВС РФ планомерно подминают Харьков под себя», — пишут пользователи Сети.

«Подразделения группировки „Север“ активно продвигаются и закрепляются по направлению к Великому Бурлуку, Печенежскому водохранилищу, Печенегам. Идет зачистка лесопосадок вокруг Вильчи и Лимана. Идет активное продвижение к н. п. Графское (основательный узел обороны противника). Идет активная, ежесуточная огневая подготовка атак артиллерией, РСЗО, ТОС, беспилотниками», — утверждает военный эксперт Геннадий Алехин.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

