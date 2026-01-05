Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 08:00

Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские беспилотники методом тарана уничтожили дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и тяжелый гексакоптер типа «Баба-яга» ВСУ, украинские подразделения оказались окружены в районе Доброполья, младший сержант ВС России с ранением ликвидировал несколько солдат противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 января, читайте в материале NEWS.ru.

Российские БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ

Расчет подразделения войск беспилотных систем российской армии за один боевой вылет уничтожил сразу два украинских дрона. Как сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ, оператор FPV-дрона «Бумеранг-10» поразил цели воздушным тараном в небе над Херсонской областью.

По данным ведомства, в ходе выполнения задачи на правом берегу Днепра были обнаружены высотный дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и тяжелый гексакоптер типа «Баба-яга». Начальник расчета принял решение атаковать их методом тарана, в результате чего оба беспилотника противника потеряли управление и упали.

Украинские войска попали в кольцо под Добропольем

Российские подразделения морской пехоты в Донецкой Народной Республике заблокировали логистические пути противника в районе Доброполья. Как сообщил офицер штаба одного из подразделений группировки войск «Центр», ВСУ лишились возможности свободного передвижения в этом районе. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, при обнаружении целей на дальних подступах по ним немедленно наносится огневое поражение с применением дальнобойной артиллерии и авиации. Это позволяет перерезать пути подвоза боеприпасов и ротации личного состава к линии фронта. Источник отметил, что противник вынужден осуществлять любые перемещения преимущественно в темное время суток и на почтительном удалении от передовой.

Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком

В городе Ельце Липецкой области пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Оперативные службы в настоящее время проверяют все поступающие сообщения о возможном падении обломков дронов в разных частях города. В частности, Артамонов опроверг слухи о падении БПЛА на здание детского сада.

Раненый российский солдат справился с несколькими бойцами ВСУ

Младший сержант Вооруженных сил России Александр Вепрев, получив ранение на поле боя, продолжил выполнять боевую задачу и ликвидировал несколько военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военнослужащий был задет осколками от детонации вражеского FPV-дрона во время штурма опорного пункта.

Несмотря на полученное ранение, Вепрев оказал себе первую медицинскую помощь, остановил кровотечение и вернулся в бой. Его действия позволили штурмовой группе продолжить продвижение и выполнить поставленную задачу.

Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России.

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

Наибольшее количество целей — 14 БПЛА — уничтожено в небе над Курской областью. Над Московским регионом было сбиты семь беспилотников, два из которых летели непосредственно в сторону столицы. Также дроны уничтожались над Рязанской (6), Белгородской (4), Липецкой (4), Владимирской (3), Тверской (2) и Воронежской (1) областями. Данные о возможных разрушениях или жертвах на земле в сообщении не приводится.

Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно

Удар по авто с семьей, отмена десятков рейсов: как ВСУ атакуют РФ 4 января

Наступление ВС России на Харьков 4 января: бегство ВСУ, дроны против своих

Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
