Удар по авто с семьей, отмена десятков рейсов: как ВСУ атакуют РФ 4 января

4 января украинские бойцы пытались атаковать Москву, в результате чего было задержано или отменено более 50 рейсов. При этом наибольшее число дронов было зафиксировано над Рязанской и Белгородской областями. В поселке Октябрьский Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в котором ехала семья с маленьким ребенком. Кроме того, стали известны новые детали теракта в Херсонской области. Все подробности об атаках ВСУ по территории России за прошедшие сутки читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Москву

В ночь с 3 на 4 января ВСУ пытались атаковать Московский регион, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин. О первом ликвидированном на подлете к Москве дроне глава столицы сообщил в 19:37.

К ночи количество перехваченных беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, достигло 21 единицы. Градоначальник подчеркнул, что специалисты экстренных служб оперативно выезжали на места падения обломков. Официальной информации о пострадавших или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступало.

Из-за масштабной работы систем противовоздушной обороны в аэропорте Внуково было задержано и отменено более 50 рейсов, а десятки воздушных судов были вынуждены уйти на запасные аэродромы, сообщил Telegram-канал SHOT. В публикации отмечается, что ВСУ пытались атаковать столицу с помощью дронов-камикадзе.

Telegram-канал Mash также сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха «Витро Вилладж» на территории Новой Москвы. Пожара не возникло, и, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся специалисты, проводящие необходимые работы. Кроме того, по сведениям Mash, местные жители сообщали о взрывах над Зеленоградом и Лобней.

Сколько раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками более 50 раз 11 муниципалитетов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

По словам губернатора, в результате атаки различные повреждения были выявлены в семи многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, четырех коммерческих и одном социальном объектах, цехе производственного предприятия, объекте инфраструктуры и семи транспортных средствах.

«Над Белгородским округом сбиты и подавлены шесть беспилотников. Сегодня утром село Ясные Зори атаковано беспилотником — поврежден объект инфраструктуры… Город Губкин был атакован беспилотником самолетного типа. Пострадала мирная жительница. Женщине оказана медицинская помощь в Губкинской ЦРБ», — написал Гладков.

Он добавил, что беспилотниками разных типов были атакованы Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа — в каждом из них было зафиксировано по одному дрону, а над Белгородом, Старооскольским и Чернянским округами сбиты пять летательных аппаратов.

По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 13 беспилотников, четыре из которых сбиты, в Шебекинском округе по четырем населенным пунктам произведены атаки пяти беспилотников, три из которых подавлены, ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. От полученных травм водитель скончался на месте… Женщина и четырехлетний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали необходимую помощь», — также сообщил губернатор.

Как пострадала Кубань после атаки ВСУ

Обломки БПЛА частично разрушили частный дом в станице Журавская на Кубани, в близлежащих трех домовладениях выбито остекление, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что пострадавших среди населения нет.

«В станице Журавская Кореновского района обломки БПЛА частично разрушили частный дом. Пострадавших нет. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Из какого оружия была атакована Рязанская область

Два частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что жильцам была оказана помощь на месте.

«Обломками БПЛА частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки», — написал Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, также обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет. Всего над территорией Рязанской области 4 января сбиты 12 дронов противника.

Новые подробности теракта в Херсонской области

Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29. Согласно сообщению представителя СК Светланы Петренко, среди них двое несовершеннолетних.

«Пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии», — рассказала она.

Следователи проводят генетические экспертизы для идентификации жертв теракта, удалось установить личности 12 человек, отметила Петренко. Кроме того, на месте происшествия нашли фрагменты нескольких БПЛА. Специалисты определяют их тип и место производства, а также мощность боеприпасов, которыми они были оснащены.

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью.

Как Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на регионы России

Дежурные средства российской ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили над рядом российских регионов 42 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов было зафиксировано над Рязанской областью — здесь сбили 12 аппаратов, еще 11 уничтожили в Белгородской области.

Шесть дронов были сбиты над Воронежской, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской и по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

