Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком

Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком Губернатор Артамонов сообщил о локализации пожара в Ельце после падения БПЛА

В городе Елец Липецкой области пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Оперативные службы в настоящее время проверяют все поступающие сообщения о возможном падении обломков дронов в разных частях города. В частности, Артамонов опроверг слухи о падении БПЛА на здание детского сада.

Сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности, — указал он.

Инцидент произошел вечером 5 января. Основные силы пожарных и аварийных служб были сосредоточены на промышленной территории, где и было зафиксировано возгорание. Работа по поиску возможных обломков и оценке последствий продолжается. Обстановка в городе находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России.