Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 01:58

Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком

Губернатор Артамонов сообщил о локализации пожара в Ельце после падения БПЛА

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В городе Елец Липецкой области пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Оперативные службы в настоящее время проверяют все поступающие сообщения о возможном падении обломков дронов в разных частях города. В частности, Артамонов опроверг слухи о падении БПЛА на здание детского сада.

Сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности, — указал он.

Инцидент произошел вечером 5 января. Основные силы пожарных и аварийных служб были сосредоточены на промышленной территории, где и было зафиксировано возгорание. Работа по поиску возможных обломков и оценке последствий продолжается. Обстановка в городе находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России.

Липецкая область
БПЛА
последствия
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трамп о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Евросоюз предупредили о близости к «краю пропасти»
КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января
Кандидат на пост тренера «Спартака» покинул кипрский клуб
Блогер умерла после увеличения ягодиц в Москве: уголовное дело, подробности
Раненый российский солдат справился с несколькими бойцами ВСУ
Маск озвучил, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы
«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии
Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье
Расчет калорий для похудения: полное руководство
Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины
Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник
Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год
Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.