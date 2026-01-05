Погода в Москве в понедельник, 5 января: 20-градусные морозы на подходе?

На этой неделе в Москве ударят 20-градусные морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в понедельник, 5 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 5 января

По словам Тишковца, температурный фон в Центральной России с каждым днем начнет постепенно понижаться.

«Если в понедельник в Москве на максимальных термометрах будет не ниже минус 2–5 градусов, то к Рождеству на фоне снегопада подморозит до минус 4–7 градусов, а к выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17–22 градусов, местами до минус 25, что на 8–10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», — рассказал синоптик.

По данным Гидрометцентра России, сегодня в столице ожидается облачная погода без осадков, днем температура воздуха составит минус 2–7 градусов. В ночь на вторник, 6 января, она может опуститься до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 3 м/c, атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что в Московском регионе в ближайшее время вырастет снежный покров.

«Снежный покров испытывает сложную динамику. В понедельник-вторник будет оседать, а с 7 января снег пойдет. Прирост будет порядка 5–6 см», — отметила Макарова.

В воскресенье, 4 января, по данным базовой метеостанции региона, ВДНХ, снежный покров в Москве достиг отметки 26 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. Такое значение на 5 см выше климатической нормы этого дня.

На других метеостанциях мегаполиса снега от 22 см на Балчуге до 30 см в Тушино. В Подмосковье снега от 17 см в Кашире до 27 см в Волоколамске.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 января

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в формирование метеорологических условий в Санкт-Петербурге вмешается гребень морозного скандинавского антициклона.

«На фоне роста атмосферного давления в облаках начнут появляться прояснения, а снег постепенно прекратится. В такой ситуации дневная температура окажется на 8–9 градусов ниже климатической нормы», — сообщил Леус.

Температура воздуха в городе составит минус 10–12 градусов, в Ленинградской области — минус 10–15 градусов, на юге местами минус 5 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник без существенных осадков, ночью минус 14-16 градусов, днем минус 12-14 градусов.

