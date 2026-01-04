Умерла актриса из «Слова пацана» Березовец-Скачкова: причины смерти

Актриса Александра Березовец-Скачкова, известная по эпизодическим ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась в возрасте 52 лет. Каковы причины смерти, чем еще она известна?

Что известно о смерти Березовец-Скачковой

Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кино-Театр.Ру». В карточке артистки указано, что она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске, а умерла 3 января 2026 года. Точная причина смерти не раскрывается.

Информацию подтвердил МХТ им. Чехова, где служила Березовец-Скачкова. По информации пресс-службы театра, «последние два года из 52 лет своей жизни она тяжело болела».

«Пришла печальная весть: в ночь на 4 января не стало актрисы Александры Березовец-Скачковой. <…> Ученица Аллы Покровской, выпускница Школы-студии МХАТ 1995 года, Александра 15 лет была в труппе Художественного театра. Красота и стать сочетались в ней с талантом характерной актрисы, среди сыгранных ею ролей есть и лирические героини, и роковые красавицы, и комедийные, гротескные персонажи. В 2010-м она ушла из театра, много снималась в кино. Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким актрисы. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — написали в МХТ.

Согласно данным из открытых источников, Березовец-Скачкова начала проходить химиотерапию в апреле 2024 года, позднее перенесла операцию. В феврале 2025-го актриса сообщила, что у нее рак последней стадии. Последнюю публикацию в личном блоге она сделала 2 сентября 2025 года.

«Сегодня я очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня и помогает финансово. Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации, не пожелаю никому, но здесь никто не застрахован. Сейчас такая помощь мне крайне необходима. К сожалению… Благодаря вашей помощи я могу лечиться и, без преувеличения, до сих пор живу!» — написала артистка.

Чем известна Березовец-Скачкова

В фильмографии Березовец-Скачковой около 90 работ. Александра сыграла жену Сердюка в сериале «Граница. Таежный роман», Анну Николаевну в комедии «Четыре таксиста и собака», жену Артура в ленте «Ирония судьбы. Продолжение», Веру в сериале «Дальнобойщики-3», Оксану в сериале «А у нас во дворе...», судью в картине «Лед-2», директора школы в сериале «Клиника счастья», заведующую столовой в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вахтершу в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Актриса была замужем за продюсером рок-группы «Чиж & Ко» (он пробыл в составе коллектива до декабря 2001-го) Игорем Березовцом, взяла двойную фамилию. 7 ноября 2012-го супруга Александры, с которым она воспитывала сына Михаила, не стало.

