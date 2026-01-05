Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 января: где сбои в России

Сегодня, 5 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 5 января

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает во множестве регионов — абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора МТС — 91 обращение за сутки. Сбои наблюдаются в Москве — 35%, Московской, Новосибирской, Омской областях, Краснодарском крае — по 6%, Камчатском крае, Саратовской, Амурской областях, Забайкальском крае, Тюмени, Сахе (Якутии) — по 4%, Челябинской, Иркутской, Ростовской, Белгородской, Ульяновской областях, Приморском, Хабаровском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставрополье — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. О сбоях сообщают из Москвы, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Ивановской, Ростовской, Свердловской, Иркутской, Ульяновской, Новосибирской, Омской областей, Хабаровского края.

Почему не работает мобильный интернет 5 января

Ограничения мобильного интернета связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. Кремль считает оправданными подобные меры, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которые могут получать и посылать сигналы через базовые станции связи, отметили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области. Отключение мобильной передачи данных помогает разорвать контроль над дронами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Местные власти зачастую предупреждают жителей о возможной угрозе атаки БПЛА и связанных с этим неудобствах, обусловленных отсутствием мобильного интернета. Однако заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 5 января силы ПВО ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над регионами страны. Два дрона сбили над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один — над Рязанской областью.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

В периоды сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Вкусно — и точка», «Деловые линии» и другие.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал, что новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — сказал Белов.

