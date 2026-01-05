Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 января

В ночь на 5 января пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. Возгорание локализовали, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он также отметил, что обошлось без жертв.

«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Также ВСУ с вечера 4 января продолжают предпринимать попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. О первом ликвидированном дроне мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 15:39. О последнем к настоящему моменту перехваченном БПЛА градоначальник заявил примерно в полночь.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив три боеприпаса. Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Три факта вооруженной атаки ВСУ <…>. Три вооруженные атаки — на Горловском направлении», — говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает управление, всего было выпущено три боеприпаса. По данным управления, сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь с 3 на 4 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о налете беспилотников на столицу.

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

Столичные аэропорты Внуково и Жуковский приостанавливали деятельность. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, около 50 рейсов были задержаны в аэропорту Внуково из-за беспилотников в небе. По данным канала, ВСУ пытались атаковать Москву дронами-камикадзе.

Авторы канала со ссылкой на жителей Одинцовского и Домодедовского округов заявляли, что слышали около пяти взрывов, также наблюдались вспышки в небе.

«Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно четыре-пять взрывов и видны вспышки в небе», — говорится в посте.

Telegram-канал Mash также писал, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха «Витро Вилладж» на территории Новой Москвы. Пожара не возникло, и, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты.

Также, по сведениям Mash, местные жители слышали громкие хлопки над Зеленоградом и Лобней.

Читайте также:

Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно

Отразили две контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 января

Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать