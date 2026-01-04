Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в США. Что об этом известно, где они сейчас, где их будут держать?

Где сейчас Мадуро с женой

Супруги Николас Мадуро и Силия Флорес, задержанные американскими властями, продолжают находиться на военной базе в Нью-Йорке. По данным телеканала CNN, жена президента Венесуэлы в данный момент проходит медицинское обследование. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее самолет предположительно с Мадуро на борту совершил посадку в Нью-Йорке. По данным СМИ, сначала его доставят в офис DEA, после чего переместят на вертолете в Бруклин для дальнейшего заключения в Метрополитенском центре предварительного заключения (MDC Brooklyn).

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес все еще находятся на базе национальной гвардии ВВС „Стюарт“ в Нью-Йорке, где Флорес проходит в ангаре дальнейшее медицинское обследование», — говорится в сообщении телеканала.

Также сообщалось, что Мадуро и его жена могут предстать перед судом уже в понедельник, 5 января.

Чем известна тюрьма, в которой будут держать Мадуро

Николас Мадуро, вероятно, будет помещен в ту же тюрьму в Бруклине, где находятся американский рэпер Шон Комбс (Diddy) и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный под прозвищами «Коротышка» или «Эль Чапо», информирует портал Axios.

Газета New York Times со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах также утверждает, что Мадуро могут отправить в следственный изолятор в нью-йоркском Бруклине.

«Это учреждение известно тем, что в нем содержатся такие „знаменитые заключенные“, как Хоакин „Эль Чапо“ Гусман, Луиджи Манджоне (обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. — NEWS.ru), Гислейн Максвелл (сообщница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. — NEWS.ru), P Diddy и Сэм Бэнкман-Фрид (основатель обанкротившейся криптобиржи FTX. — NEWS.ru)», — пишет портал.

Axios указывает, что данный изолятор известен своей изношенностью, антисанитарными условиями и недостаточной безопасностью.

В чем обвиняют Мадуро и его жену

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

«Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — говорится в сообщении.

В 2020 году Министерство юстиции США предъявило Николасу Мадуро обвинения в наркоторговле, взяточничестве и «наркотерроризме». Американские правоохранительные органы утверждают, что президент Венесуэлы и его супруга возглавляют так называемый Картель Солнц. В случае признания виновным Мадуро может столкнуться с приговором в виде четырёх пожизненных заключений или смертной казни.

В августе 2025 года администрация Дональда Трампа увеличила вознаграждение за поимку Николаса Мадуро до 50 миллионов долларов. Президент США утверждает, что венесуэльский лидер поставляет в страну «кокаин, смешанный с фентанилом», что вызывает случаи передозировки и гибели людей.

