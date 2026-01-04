Атака БПЛА на Москву: задержки рейсов, взрывы, что известно

Российские силы противовоздушной обороны с вечера 3 января отражают атаку украинских БПЛА на Москву. Что об этом известно, сколько дронов сбито, какие последствия?

Что Собянин сказал об атаке БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о сбитых на подлете к столице беспилотниках вечером 3 января. О первом ликвидированном дроне глава города заявил в 19:37. К настоящему моменту перехвачен 21 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что всего в период с 16:00 до 23:30 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«44 — над территорией Брянской области, 18 — над территорией Калужской области, 18 — над территорией Московского региона, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Тверской области, один — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Что известно о последствиях атаки на Москву

Столичные аэропорты Внуково и Жуковский приостанавливали деятельность. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за беспилотников в небе. По данным канала, ВСУ пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе.

Авторы канала со ссылкой на жителей Одинцовского и Домодедовского округов пишут, что были слышны около пяти взрывов, также наблюдались вспышки в небе.

«Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно четыре-пять взрывов и видны вспышки в небе», — говорится в посте.

Telegram-канал Mash также сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха «Витро Вилладж» на территории Новой Москвы. Пожара не возникло, и, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся специалисты, проводящие необходимые работы.

«Возгорания не произошло. Предварительно, пострадавших тоже нет. На месте работают специалисты», — отмечают авторы канала.

Также, по сведениям Mash, местные жители сообщают о взрывах над Зеленоградом и Лобней.

