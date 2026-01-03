Как на самом деле похитили Мадуро? Подробности от Трампа, спецназ «Дельта»

Президент США Дональд Трамп рассказал об обстоятельствах похищения Николаса Мадуро. Как на самом деле похитили венесуэльского лидера, кто помог американцам, как они готовились к нападению?

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго рассказал об обстоятельствах ударов по Венесуэле 3 января 2026 года и похищения президента Николаса Мадуро.

«Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас», — объявил Трамп.

Он рассказал, что наблюдал за операцией, «как будто смотрел телепрограмму». Захват венесуэльского президента осуществил спецназ «Дельта» всего за несколько секунд. Мадуро с супругой Силией Флорес не успели спрятаться в бункер. По словам американского лидера, между «Дельтой» и венесуэльскими военными был огневой контакт, который длился меньше минуты, — жертв среди бойцов США, по уверениям Трампа, нет, тогда как венесуэльские потери оцениваются в несколько десятков военнослужащих.

«Они вошли внутрь, проникли в места, куда невозможно проникнуть из-за стальных дверей. Через несколько секунд их вывели наружу, я никогда не видел ничего подобного», — рассказал Трамп.

Президент США намекнул, что некоторые венесуэльские чиновники могли предать Мадуро, и добавил, что «у него было очень мало верных сторонников».

Предполагали, что Мадуро и Флорес вывезли на борту самолета в Пуэрто-Рико. Однако Трамп показал фотографию президента Венесуэлы на борту десантного корабля «Иво Дзима». Они будут доставлены в Нью-Йорк, где предстанут перед американским судом.

«Нелегитимный диктатор Мадуро был ответственен за трафик наркотиков. Он лично руководил наркотрафиком, который привел к смерти тысячи американцев. Мадуро отправлял дикарей и убийц терроризировать города в США. Они захватывали квартиры в Колорадо. Они отрезали пальцы людям, которые пытались позвать полицию. Они были жестоки… но теперь-то они не такие крутые», — заявил президент США.

Как США готовились к штурму дома Мадуро

Американские СМИ сообщили, что у ЦРУ был источник в правительстве Венесуэлы. Благодаря шпиону американцам удалось получить подробные данные о местонахождении и передвижениях венесуэльского лидера и его жены.

Солдаты армии США из отряда «Дельта» Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/Global Look Press

Источники Axios утверждают, что разведданные стали ключевым фактором, который позволил армейскому спецназу «Дельта» провести операцию без потерь. К нападению готовились несколько месяцев, в процесс были вовлечены советник по внутренней безопасности Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф; совещания проходили иногда даже ежедневно.

Трамп рассказал, что отряд «Дельта» построил точную копию особняка Мадуро для отработки захвата.

«Они построили дом, идентичный тому, в который они ворвались, со всеми сейфами и стальными конструкциями», — заявил президент США.

Что известно об отряде «Дельта», являются ли они лучшим спецназом США

Отряд «Дельта» (Delta Force) является спецподразделением Сухопутных войск США, предназначенным для борьбы с террористами, спасения заложников, разведывательных операций и атак, в первую очередь на хорошо охраняемые и особо важные цели. Членов отряда называют рейнджерами, поскольку многие из них приходят в «Дельту» из 75-го парашютно-десантного («рейнджерского») разведывательного полка, который предназначен для проведения разведки в любых климатических условиях.

Отряд «Дельта» был создан в 1977 году на фоне усиления террористической угрозы в Европе и на Ближнем Востоке. Спецназ получил большую известность; принимал участие в неудачной операции по спасению заложников в Тегеране («Орлиный коготь»), уничтожил колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, участвовал во вторжении США в Панаму в декабре 1989 года, захватил президента Ирака Саддама Хуссейна в 2003-м, спасал заложников в посольстве США в Ливии в 2012-м, а позже уничтожил главарей «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади (2019) и Абу Ибрагима аль-Курейши (2022).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главным поражением в истории отряда «Дельта» стала битва в Могадишо в октябре 1993 года (об этих событиях сняли фильм «Черный ястреб»). В отличие от армии Венесуэлы, боевики сомалийского полевого командиры Айдида смогли сбить два вертолета с бойцами спецназа; в последовавшей затем битве погибли 18 и получили ранения 73 американских военных — больше, чем где-либо со времен войны во Вьетнаме. Проваленная операция серьезно подмочила репутацию «Дельты», которая остается элитой американского спецназа.

