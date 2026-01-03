Названы возможные причины начала военной операции США в Венесуэле

Соединенные Штаты атакуют Каракас для восстановления своего влияния в Латинской Америке, таким мнением поделился с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, к военной операции привел провал Штатов в создании политического переворота в Венесуэле.

Под предлогом борьбы с наркотрафиками американцы пытаются подчинить себе правительство Венесуэлы и вернуть под свой контроль всю Латинскую Америку. На данный момент у Штатов остается все меньше влияния на этом континенте. На протяжении последних лет Венесуэла для них являлась костью в горле. США пытались подчинить ее своим интересам, это у них не получалось. Штаты вызывали большое противостояние среди населения Венесуэлы, попытки переворотов, выращивание оппозиции. Это не приводило к тем успехам, на которые они рассчитывали, — заявил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».