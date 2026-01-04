Отразили две контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 января

Бойцы российской армии за прошедшие сутки отразили две контратаки противника, который пытался прорваться в Купянск. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 января?

Отразили две контратаки ВСУ

За последние сутки российские военные успешно отбили две попытки ВСУ прорваться в Купянск, который находится в Харьковской области, проинформировал представитель пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сказал Бигма.

Уничтожили бронетехнику с пехотой ВСУ

Операторы ударных дронов из состава группировки войск «Центр» поразили живую силу, бронетехнику и беспилотные летательные аппараты противника на Красноармейском направлении специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России.

«В ходе боевой работы операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки „Центр“ выявили и уничтожили тяжелые коптеры формирований ВСУ в воздухе и в местах их подготовки и запуска на Красноармейском направлении СВО», — говорится в публикации.

Поразили семь пунктов БПЛА ВСУ

За последние 24 часа бойцы Восточной группировки войск вывели из строя пять станций спутниковой связи Starlink и ликвидировали семь центров управления дронами украинской армии, проинформировал представитель пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> радиолокационную станцию „Снов“, пять станций спутниковой связи Starlink, беспилотный летательный аппарат самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Ликвидировали гаубицу М119 ВСУ

В Запорожской области в зоне СВО военнослужащие группировки «Восток» с помощью «Ланцетов» уничтожили гаубицу М119, проинформировало Министерство обороны РФ.

«В ходе разведки операторами войск беспилотных систем группировки „Восток“ в Запорожской области была выявлена замаскированная позиция артиллерийского орудия М119, использовавшегося противником для ведения огня. После уточнения координат цель была передана расчетам барражирующих боеприпасов „Ланцет“. Точным ударом артиллерийское орудие противника было уничтожено на позиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за удара ВСУ лишились возможности ведения артиллерийского огня на участке фронта.

Нанесли огневое поражение ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты артиллерии 49-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки «Днепр», продолжают вести огневые действия против Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты гаубичного орудия „Гиацинт-Б“ успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника в Херсонской области на правом берегу Днепра», — отметили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, на расчеты координат, наведение и нанесение огневого поражения силам и средствам противника уходит всего несколько минут.

