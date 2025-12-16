Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ

Черноморский флот (ЧФ) России опроверг заявление СБУ об атаке на базу ВМФ в Новороссийске. Что известно, чем атаковал Киев, что произошло на самом деле, какова судьба подлодки?

Удар по базе ВМФ в Новороссийске, что заявили в СБУ

Днем 15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об успешной атаке на базу Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

СБУ распространила видео с камер видеонаблюдения на базе. По утверждениям украинской спецслужбы, подводный морской дрон якобы проник в акваторию базы и поразил подлодку проекта 636.3 «Варшавянка», которая будто бы «получила критические повреждения».

Изначально Минобороны России не комментировало эту информацию.

Первые опровержения появились в военных Telegram-каналах.

«Украинский разгон по „уничтожению“ подводной лодки проекта 636.3 преждевременный! Лодка не получила повреждений. <...> Но это крайне тревожный звонок», — написал Telegram-канал «Злой морячок».

«Перемогу могут откатывать обратно, победили они лишь бетон, воду и здоровье случайного человека», — поддержал канал «НгП Разведка».

Военный корабль Черноморского флота РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Блогер Олег Царев заявил, что от атак подводных дронов могут помочь заграждения из сетей на входе в бухту, как в советское время.

«Вражеская подлодка просто не могла попасть в бухту. Могу предположить, почему так было. Потому что при Сталине, если бы вход в бухту закрыли некачественно и флот понес бы потери, наутро ответственных просто расстреляли бы», — объявил Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Опровержение ЧФ, что на самом деле случилось в Новороссийске

В 22:24 15 декабря пресс-служба Минобороны РФ распространила опровержение от Черноморского флота. Заявление СБУ об «уничтожении» российской подводной лодки оказалось не соответствующим действительности.

«Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — объявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

К этому времени в военных Telegram-каналах появились подробные разборы видео, опубликованного СБУ.

«Если смотреть не эмоциями, а глазами, картина следующая. 1. Взрыв произошел у пирса, на дистанции порядка 140–150 метров от лодки. Это две длины корпуса. 2. Подводные лодки изначально проектируются с расчетом на выживание при близких разрывах мин и торпед, причем существенно большей мощности. 3. Подрыв — с носовых курсовых углов, без контакта, без гидроудара по корпусу, без характерных вторичных признаков поражения», — написала журналистка Анастасия Кашеварова.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ракетный крейсер Черноморского флота РФ Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Что известно о подводном беспилотнике СБУ, на что он способен

Согласно заявлению СБУ, база Черноморского флота в Новороссийске была атакована подводным морским дроном Sub Sea Baby.

Это первое упоминание такого морского подводного беспилотника. Ранее дроны со схожим названием Sea Baby применялись для атак на танкеры в Черном море, перевозившие российскую нефть.

Технические характеристики Sub Sea Baby неизвестны. Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что этот автономный подводный необитаемый аппарат (АНПА) может быть похож на подводный беспилотник «Пиявка» (Leech) украинского производства.

Утверждается, что его радиус атаки составляет 800 км, автономность — до 2000 часов, глубина погружения — до 50 м, а крейсерская скорость — 4 узла (7,4 км/ч). По утверждению производителя, масса его боевой части составляет до 450 кг.

«Дрон предлагают на экспорт и уже активно показывают его работоспособность, демонстрируя потенциальным покупателям кадры с ходовых испытаний. Любопытный момент, что испытания проводились в акватории Черного моря, а также в бассейне реки Дунай. Вероятно, из района Дунайского биосферного заповедника — стандартной зоны для тестирования беспилотников», — пишет «Рыбарь».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

