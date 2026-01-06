Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле CNN: Рубио заложил основу для операции США в Венесуэле с арестом Мадуро

Госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио был главным разработчиком секретной стратегии, которая завершилась захватом Николаса Мадуро силами США, сообщает телеканал CNN. По информации источника, Рубио в течение нескольких месяцев координировал подготовку операции совместно с замглавы администрации Стивеном Миллером. Значительная часть работы велась в узком кругу соратников президента и в обход других структур и дипломатов.

Рубио был движущей силой стратегии, которая заложила основу для проведения операции, — рассказал инсайдер.

В ночь на 4 января Рубио находился в Мар-а-Лаго рядом с президентом Дональдом Трампом и лично докладывал ему о каждом этапе выполнения миссии. После успешного задержания венесуэльского лидера он жестко обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона. Он заявил, что США больше не позволят Венесуэле быть хабом для интересов России, Китая и Ирана в Западном полушарии.

Источник сообщил, что Трамп официально поручил госсекретарю возглавить управление процессами в республике, доверив ему формирование «постмадуровского» переходного периода. Команда Рубио сосредоточена на усилении давления на нефтяной сектор Венесуэлы и выстраивании диалога с временным руководством страны.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.