Западные спецслужбы уличили в получении доступа к Telegram

Администрация Telegram предоставляет мировым спецслужбам доступ к мессенджеру, написала в своем канале депутат Государственной Думы Мария Бутина. По ее словам, шифрование, временные пароли и другие меры безопасности на самом деле не защищают данные пользователей. Бутина подчеркнула, что принимаемые в отношении Telegram меры вынужденные, но необходимые.

Это нормальная практика для мировых спецслужб — получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ, — отметила парламентарий.

Она добавила, что пользоваться Telegram небезопасно в том числе для российских военнослужащих. По словам Бутиной, цена такой уязвимости мессенджера может стать «смертельно опасной».

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что ведомство не контактирует с администрацией Telegram. Он подчеркнул, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов платформы на основании требований законодательства.

