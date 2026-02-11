Зимняя Олимпиада — 2026
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ

Иск американской семьи к России по делу о гибели боевика ВСУ Андрея Рачка ставит под вопрос здравомыслие системы правосудия в США, сказала NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. По ее мнению, попытка выбить у РФ компенсацию в размере $20 млн (более 1,5 млрд рублей) не имеет перспектив и является «политической постановкой».

Сомнительно, что американское правосудие руководствуется здравым смыслом и буквой закона, если суд вообще принял иск у людей, которые юридически не родственники или опекуны этому бойцу. Ясно, что это скорее политическая постановка. Вряд ли у этого дела есть судебная перспектива, — подчеркнула парламентарий.

Рассматривать дело будет судья Таня Чаткен, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к полутора годам тюрьмы.

Что в этом случае будет делать судья Чаткен, пока не ясно. Но, как мы все помним, она уже работала с делами, где обвинения или претензии со стороны обвинения были надуманны и не имели под собой фактов, — указала собеседница.

Иск от супружеской пары из США, выдающей себя за близких родственников погибшего под Авдеевкой Рачка, поступил в суд округа Колумбия в Вашингтоне в январе 2026 года. Истцы называют себя «функциональным эквивалентом родителей» мужчины и утверждают, что усыновили его после развода его родителей и смерти матери. Однако процедура не была оформлена официально.

Ранее в российском Комитете семей воинов Отечества сообщили, что украинские военнослужащие издевались над матерью погибшего бойца ВС РФ. Они присылали женщине фотографии сына, сопровождая их угрозами и насмешками.

